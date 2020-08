Fábrica faz "nevar" chocolate na Suiça

Os moradores de Olten, na Suíça, ficaram surpreendidos quando começou a "nevar" chocolate em pó, resultado de uma avaria no sistema de ventilação de uma fábrica de chocolate.

A empresa Lindt & Spruengli confirmou que houve um defeito no sistema de ventilação da fábrica que causou o incidente, que não chegou a afetar a produção.

O chocolate em pó acabou por se espalhar pelas imediações da fábrica, com a ajuda do vento forte que se fazia sentir na sexta-feira de manhã, deixando uma camada fina de chocolate no solo.

Um carro ficou revestido de chocolate e a empresa já se ofereceu para pagar a limpeza.

A empresa diz que as partículas são totalmente inofensivas para as pessoas e para o meio ambiente. Entretanto, o sistema de ventilação já foi reparado.