Mais de 2 horas e meia mergulhado no gelo. Austríaco quebra recorde mundial

2 horas, 30 minutos e 57 segundos dentro de uma estrutura com cerca de 200 quilos de gelo até aos ombros, apenas com uns calções vestidos.

O austríaco Josef Koeberl, bateu o seu próprio recorde mundial, alcançado em 2019, acrescentando-lhe 30 minutos.

No final do desafio, que decorreu no sábado, na cidade austríaca de Melk, Koeberl admitiu que não esperava conseguir aguentar tanto tempo, e confessou que o segredo para suportar a baixa temperatura está em "visualizar emoções positivas", avança o The Guardian.

Calçar umas meias para aquecer os pés, que segundo Josef Koeberl devem ser a primeira parte do corpo a aquecer, e comer um gelado foram os passos seguintes.