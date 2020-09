Alpaca invade campo de futebol enquanto decorria um jogo

Um campo de futebol, nos Estados Unidos, foi invadido por algo que não é comum dentro das quatro linhas: um alpaca.

Durante 15 minutos o jogo entre o Carlton Athletic e o Ilkley Town, em West Yorkshire, no sábado, esteve interrompido.



Óscar, o alpaca, tinha fugido de uma quinta perto do local do jogo. Foram várias as tentativas falhadas para o retirar de dentro do campo, até que a dona apareceu para o levar para casa.

Jill Howell, a dona de Óscar, disse à BBC Breakfast que ele "adora futebol".

Depois de um atraso incomum, Ilkley Town acabou por ganhar a partida com uma vitória por 2-0.