Homem desvia helicóptero para ajudar mulher a fugir da prisão

Um criminoso marcou uma viagem de helicóptero e, a meio da mesma, ameaçou o piloto para que fosse resgatar a sua mulher de uma prisão belga. O homem, de 24 anos, foi detido depois das autoridades descobrirem que deu o seu nome verdadeiro para reservar o voo.

Pouco depois do helicóptero descolar, Mike Gielen utilizou uma pistola falsa para ameaçar o piloto e o obrigar a pilotar o aparelho até uma prisão no sul de Bruxelas, na Bélgica, onde a mulher está detida pelo alegado homicídio de um ex-namorado.

O helicóptero sobrevoou a prisão várias vezes, mas o piloto não conseguiu aterrar no pátio do estabelecimento prisional como Mike Gielen planeara. Depois do precalço, o sequestrador ordenou que o piloto voasse antes até Hélécine, um município belga a sul da capital, onde o pai adotivo o esperava num carro para fugirem.

As autoridades acabaram por deter pai e filho e outros dois suspeitos, de 18 e 22 anos de idade, depois de terem descoberto que o criminoso tinha utilizado o seu nome real para alugar o helicóptero.

“Confirmo que o meu cliente admitiu que queria ajudar a mulher a fugir da prisão. Parece que o plano foi montado de forma amadora”, disse o advogado ao The Guardian.

Mike Gielen, um traficante de drogas condenado, conheceu a mulher na prisão, onde também se casaram no ano passado. Será presente a juiz, assim como os outros três suspeitos, todos acusados de crimes de roubo à mão armada, participação em organização criminosa e auxílio a fuga.