Piloto de karts tem ataque de fúria e agride adversário

Durante o Campeonato Mundial de Karting da FIA, em Lonato, Itália, o piloto Luca Corberi despistou-se e viu-se obrigado a abandonar a corrida. Insatisfeito, arrancou o para-choques do seu kart e caminhou até junto à pista, de onde atirou o objeto contra o adversário Paolo Ippolito.

No final da prova, e ainda descontente com a situação, Corberi seguiu pelo meio da pista até às boxes, para confrontar Ippolito, que ainda estava no seu kart. Nessa altura, empurra o adversário e agride-o.

Os dois pilotos envolveram-se em confrontos e o pai de Luca Corberi acabou mesmo por juntar-se ao filho no ataque adversário.

O comportamento está a gerar indignação na comunidade e há quem peça mesmo que pai e filho sejam banidos do automobilismo.