Ambulância seguia em marcha de urgência com 1.500 kg de droga

As autoridades brasileiras apreenderam uma ambulância em marcha de urgência que levava mais de 1.500 quilos de droga. O caso insólito aconteceu na passada quarta-feira, no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul.

De acordo com os media brasileiros, os suspeitos do crime estavam fardados com batas brancas e seguiam viagem em marcha de urgência, com a sirene e as luzes ligadas, como se transportassem doentes. A ambulância estava toda equipada com os instrumentos normalmente usados nestes veículos de emergência médica.

As autoridades encontraram 1.536 quilos de fardos de droga e prenderam dois homens, que confessaram que cada um iria receber 10 mil reais (cerca de 1.500 euros) pelo transporte.

Os homens foram detidos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. No Brasil, a pena deste crime varia entre os 5 e os 15 anos.