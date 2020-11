Clientes que compraram a Playstation 5 na Amazon estão a receber outros produtos

A Amazon está a investigar alegados furtos de Playstation 5, durante a entrega, depois de vários clientes se queixaram de receberem outros produtos - como comida de gato ou um grelhador - em vez da consola de jogos que tinham comprado.

No Twitter, um dos afetados viu a sua consola ser substituída por um pacote de bulgur, outro mostrou o grelhador que vinha dentro da caixa que deveria transportar a sua nova Playstation 5, e outro recebeu comida de gato. Há quem se queixe ainda de não ter recebido nada, apesar da Amazon informar que o produto foi entregue.

A situação não está a afetar apenas desconhecidos, mas também figuras proeminentes na indústria dos videojogos. A jornalista da MTV, Bex May, recebeu uma fritadeira sem óleo em vez da consola. O momento ficou registado em vídeo e foi divulgado no Twitter pela própria.

Em comunicado, a Amazon reconheceu ter recebido várias queixas e confirmou estar a investigar o sucedido.

“Queremos os nossos clientes satisfeitos e isso não está a acontecer com algumas encomendas. Lamentamos o sucedido e estamos a investigar. Estamos em contacto com todos os clientes que tiveram problemas e se queixaram. Quem tiver tido problemas com a sua encomenda pode contactar o nosso apoio ao cliente”, cita o jornal The Guardian.