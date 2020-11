Vila austríaca ridicularizada na Internet muda de nome

Os habitantes da vila austríaca de Fucking decidiram rebatizar o nome da localidade para Fugging na esperança de escapar ao interesse esmagador dos utilizadores da Internet, indica esta quinta-feira o relatório do Conselho Municipal local.

"O Conselho Municipal decidiu rebatizar Fucking como Fugging a partir de 01 de janeiro [de 2021]", escreveu, na ata datada de segunda-feira, Amdrea Holzner, a presidente conservadora de Tarsdorf, comuna a que a povoação está administrativamente ligada, na Alta Áustria, 350 quilómetros a leste de Viena.

Durante muitos anos, os visitantes posaram para a fotografia em frente às placas de sinalização da localidade, cujo nome é sinónimo de um insulto em inglês, às vezes em posições com conotações sexuais, a fim de alimentar as redes sociais com trocadilhos irónicos.

Até segunda-feira, a localidade não tinha uma maioria clara para alterar o nome da vila.

Segundo reporta a agência noticiosa France-Presse (AFP), os moradores próximos das placas de identificação da localidade eram a favor da mudança do nome, mas a maioria era contra.

Fucking, com cerca de 150 habitantes (dois terços são mulheres), fica próximo da fronteira com a Baviera (Alemanha) e próximo de Salzburgo.