Cadela espera pelo dono à porta do hospital durante seis dias

Diz o ditado que o cão é o melhor amigo do Homem e Cemal Senturk pôde comprovar isso mesmo, depois de ter sido transportado para o hospital e de ter ficado internado seis dias, sem que o seu amigo de quatro patas nunca o tenha abandonado.

O turco foi transferido para o hospital no dia 14 de janeiro e a cadela, Boncuk, escapou do apartamento e seguiu a ambulância até à entrada do hospital, onde aguardou dia após dia pelo seu dono. Funcionários do hospital chegaram a informar a família do paradeiro do animal, mas este voltou a escapar e a regressar ao hospital.

“A cadela seguiu-se até ao hospital e recusou-se a abandoná-lo durante seis dias, até o dono ter recebido alta”, contou o diretor do hospital à CNN.

“Mesmo depois da família a ter levado para casa, ela continuou a escapar todos os dias para ir para a porta do hospital esperar pelo dono”.

A dedicação para com o dono comoveu a equipa do hospital, que alimentou e tomou conta da cadela durante todo o internamento.