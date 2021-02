Conhece a corrida de bicicletas em que ganha quem fica mais perto da partida?

Uma corrida de bicicletas no sul da Índia marcada pelo insólito: aqui não importa quem chega primeiro à meta, muito menos quem anda mais depressa.

O objetivo desta corrida não é passar a meta, mas sim ficar perto da partida, num misto de equilíbrio e perseverança. Seja de bicicleta ou de mota, estas provas fazem parte do festival em Tirunelveli, uma vila do estado indiano de Tâmil Nadu, no sul do país.

Este festival hindu acontece todos os anos em meados de janeiro e visa agradecer ao Deus do Sol pela abundância agrícola.

São três dias de festas marcados por dezenas de jogos.