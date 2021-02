Um cão ou um homem a fugir? Uma nova ilusão de ótica está a dividir as redes sociais

Uma nova imagem está a dividir a internet. Num cenário de floresta pintado de neve surge… um cão ou um homem a fugir? Se há quem responda, sem dúvidas, que se trata de um poodle preto, também há quem defenda tratar-se de um homem em fuga com uma mochila preta às costas.

Onde uns veem uma cauda, outros veem a cabeça e o cabelo. Onde uns identificam um focinho, outros dizem ser uma mochila.

A imagem foi partilhada nas redes sociais e os comentários rapidamente denunciaram a divergência entre os utilizadores.

A imagem é, na verdade, uma fotografia de um poodle preto que caminha em direção à câmara. Mesmo assim, continua a gerar discussão nas caixas de comentários das redes sociais.

O jornal britanico The Sun falou com Lee Chambres, psicólogo ambiental e consultor de bem-estar, que relacionou as respostas dadas perante esta imagem com a personalidade de cada pessoa.

“Se estão ansiosos agora, é muito mais provável que vejam um homem a fugir”, disse o psicólogo.