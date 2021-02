Jovem viaja clandestinamente no trem de aterragem de avião e sobrevive a temperaturas negativas

Um jovem queniano de 16 anos viajou clandestinamente de avião na quinta-feira de Londres, em Inglaterra, para a Holanda, num compartimento junto ao trem de aterragem do avião. Foi encontrado em hipotermia, mas sobreviveu às temperaturas negativas da viagem de cerca de uma hora.

Segundo a CNN, as autoridades holandesas consideram que foi "um milagre" o jovem sobreviver ao voo.

"Habitualmente, quando alguém se esconde assim morre devido ao frio ou por causa da falta de oxigénio", disse Marvin Engh, porta-voz da polícia.

O voo de carga operado pela Turkish Airlines descolou do aeroporto de Stansted, em Londres, em direção ao aeroporto Maastricht Aachen, em Limburg, na Holanda. A viagem demorou cerca de uma hora.

O jovem de 16 anos caiu do compartimento depois da aterragem no aeroporto holandês. Foi levado para um hospital de Maastricht em hipotermia. No entanto, cinco dias depois, já "recuperou totalmente", contou a polícia holandesa, citada pela CNN.

Não se sabe como entrou clandestinamente para o compartimento do avião. No entanto, terá viajado clandestinamente noutros voos. A polícia acredita que a viagem começou em Nairobi, capital do Quénia, em direção a Istambul, na Turquia, de onde seguiu depois para a capital inglesa.

As autoridades estão a investigar se se trata de um caso relacionado com tráfico humano. O rapaz pediu asilo ao Governo holandês. O pedido está a ser avaliado pelos serviços de imigração da Holanda.