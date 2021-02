"O nosso funcionário é melhor que o vosso". Lançamento de costas torna-se viral nas redes sociais

O funcionário de uma escola nos Estados Unidos da América está a dar que falar nas redes sociais, depois de um momento que protagonizou ser captado por uma câmara de videovigilância.

De acordo com o As, Joe Orians estava a limpar o campo de basquetebol da Escola Liberty Bendon, em Ohio, onde trabalha, quando decidiu fazer uma pausa de segundos para acertar com a bola no cesto... de costas.

O momento ficou gravado e foi depois partilhado pelo diretor da escola nas redes sociais. "O nosso funcionário é melhor que o vosso", foi o que Kyle Leatherman escreveu na publicação no Twitter.

Publicado a 4 de fevereiro, o vídeo já tem mais de 358 mil visualizações e cerca de 12.8 mil "gostos".