Advogado "traído" pelos filtros entra numa audiência online com a imagem de um gato

Um pouco por todo o mundo, funções que antes eram desempenhadas de forma presencial, passaram a ser online, em frente a um computador.

Por causa da pandemia de covid-19, empresas adaptaram-se ao teletrabalho, as escolas ensinam através de um ecrã e há até audiências que deixaram os tribunais e passaram a realizar-se através de videochamada. Foi o que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos.

Durante uma audiência com um juiz e dois advogados, o advogado Rod Ponton entrou na audiência com um filtro de gato. Quando descobriu que em vez do seu rosto, aparecia um gato, ficou perplexo.

"Estou aqui ao vivo, não sou um gato", pode ouvir-se Rod Ponton no vídeo partilhado na internet.

O juiz Roy Fergunson, que presidia a audiência, partilhou o momento insólito no Twitter e deixou um aviso: "Se uma criança usou seu computador, antes de entrar numa audiência virtual, verifique as opções de zoom de vídeo para ter certeza de que os filtros estão desativados".

Fergunson, que fez questão de partilhar o vídeo, sublinhou ainda que este tipo de situações mostram "o esforço e a dedicação da comunidade jurídica para continuar a representar os seus clientes nestes tempos difíceis".