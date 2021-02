Idosa de 101 anos envia currículo a empresa para não depender da família

O que mais se destaca no currículo de Maria Cardoso é a data de nascimento: 3 de novembro de 1919. Com 101 anos, a idosa decidiu que queria candidatar-se a uma empresa de refrigeração, em Promissão, no estado brasileiro de São Paulo, para poder comprar o que deseja.

“Eu quero trabalhar para comprar meu vinhozinho, minha carninha, para não depender só da filha, ajudar um pouco”, conta Maria Cardoso ao G1.

A família ajudou-a a fazer um currículo – com fotografia e tudo – e a bisneta, Pâmela Cristina Gomes, utilizou o WhatsApp para enviar a candidatura à analista da empresa de refrigeração, onde trabalha juntamente com outros familiares.

Juliana Araújo recebeu a mensagem e ficou surpreendida com a idade da candidata. Emocionada com a atitude de idosa, a analista decidiu partilhar o CV de Maria Cardoso nas suas redes sociais como sendo uma “lição de empoderamento feminino”.

“Empoderada é a Dona Maria de 101 anos que pediu para a neta me entregar o currículo dela porque quer trabalhar para não depender de ninguém para comprar os vinhos dela”, escreveu na sua página de Facebook.

A partilha tornou-se viral e, em pouco tempo, Maria Cardoso recebeu contactos de empresas sensibilizadas com a história. A bisneta conta que já chegaram a casa várias garrafas de vinho enviadas por diferentes marcas e que há até uma empresa que se comprometeu a enviar vinho todos os meses durante um ano.

“Vinho não vai faltar”, diz Pâmela Cristina Gomes ao site da G1 sublinhado que a bisavó “está muito feliz”, mesmo não percebendo bem o que é a internet.

Para além das garrafas de vinho enviadas, a empresa de refrigeração à qual Maria Cardoso se candidatou decidiu convidá-la para uma visita às instalações da fábrica, assim que a pandemia de covid-19 o permitir.

A história de “empoderamento” foi apenas uma brincadeira. A família afirma que nunca houve real intenção de que a idosa fosse trabalhar para a empresa.