O novo e potencialmente perigoso fenómeno do TikTok

Vídeos virais no TikTok com milhões de visualizações estão a gerar preocupação e alertas de dermatologistas. Em causa estão tratamentos de depilação com cera quente que cobrem o rosto inteiro.

Risco de asfixia

Para além de poderem provocar danos à pele, os profissionais alertam para o risco de obstrução das vias aéreas. Em alguns clipes, é possível ver que são utilizados cotonetes para criar passagens que permitam a circulação do ar, ainda assim a prática é demasiado arriscada, apontam.

“A nossa primeira consideração é que pode causar asfixia. A cera endurece, por isso pode endurecer nas vias aéreas e só ser possível a sua remoção através de cirurgia”, alertou um dos especialistas.

Tiras de papel são utilizadas para proteger pestanas e sobrancelhas, mas todo o resto do rosto é coberto pela cera, incluindo em alguns casos os olhos, orelhas, nariz e boca.

À BBC, o barbeiro Renaz Ismael, uma das pessoas que promove este tipo de vídeos na rede social, explicou que no Médio Oriente a depilação facial é comum e congratulou-se por ter sido o primeiro a dar-lhe uma nova dimensão.

Os alertas

“A depilação a cera é um processo traumático para a pele, especialmente em áreas tão sensíveis como em redor dos olhos”, defendeu o médico Anjali Mahto, acrescentado que “em alguns casos, formam-se borbulhas pequenas ou altos cheios de pus”.