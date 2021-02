Uma vila na Irlanda ficou coberta espuma do mar. Muitos dias de vento forte e agitação marítima levaram a espuma do mar para as ruas da localidade na costa leste do país, cobrindo várias casas.

Este fenómeno climático acontece com alguma regularidade na região, mas raramente nesta quantidade.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a espuma do mar forma-se quando a matéria orgânica dissolvida no oceano é agitada pelo vento e pelas ondas, e desaparece depois de alguns dias.