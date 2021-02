Hotel de 5 estrelas pede desculpa por ser possível ver hóspedes dentro das saunas

Um hotel de cinco estrelas, localizado na ilha sul coreana de Jeju, emitiu um pedido de desculpas público depois de ter sido denunciado, num blog de viagens, que era possível ver o interior das saunas e casas de banho a partir da rua.

Um casal decidiu passar a sua lua de mel na ilha resort de Jeju, na Coreia do Sul, e, depois de terem aproveitado as instalações do hotel de cinco estrelas, descobriram, durante um passeio, que as saunas e chuveiros onde tinham estado podiam ser vistas a partir da entrada ou das varandas. A situação foi denunciada e o hotel emitiu um pedido de desculpas.

“Nós pedimos imensas desculpa por causar qualquer inconveniente aos nossos clientes que usaram algumas das instalações da sauna feminina da suíte do Grand Josun Jeju Hill devido à falta de revestimento espelhado em algumas janelas e [pelo problema na] manutenção das cortinas”, pode ler-se num comunicado citado pela CNN.

Segundo o hotel, os vidros têm um revestimento que impede as pessoas de ver o interior da sauna durante o dia, mas o mesmo não acontece durante a noite. A privacidade dos clientes seria mantida através de um sistema de cortinas acionado assim que fica escuro. Esse sistema não estava a funcionar corretamente.

A gerência do hotel avança ainda que a utilização da sauna “foi suspensa”, que está a ser feito um levantamento das falhas e que estão a ser tomadas medidas com o objetivo de as corrigir.

A situação foi denunciada por um casal de bloggers sul-coreanos que estava alojado no hotel de cinco estrelas. Na publicação, que fizeram a 15 de fevereiro - e que rapidamente se tornou viral -, o casal afirma que a “lua de mel acabou por ser uma das piores memórias” da sua vida.

“No meu último dia fui dar um passeio, mas quando olhei para as janelas da sauna descobri que conseguia ver o interior da sauna de fora. Eu podia ver os termómetros dentro da sauna através das janelas. Nós conseguíamos ver a parte de dentro dos chuveiros e casas de banho do exterior, a partir da entrada do hotel, do passeio, do parque de estacionamento e até das varandas do hotel”, escreveu o blogger.

Quando se deparou com esta situação, o casal apresentou uma queixa ao hotel e a polícia foi chamada ao local, avança a agência de notícias coreana Yonhap. As autoridades estão agora a analisar as imagens de segurança para identificar se alguém foi exposto devido à falta de revestimento nos vidros e se ocorreu a captação de imagens ilícitas a partir do exterior.

“A minha mulher e eu ficámos chocados com isto. A ideia de que nós podemos ter usado as casas de banho e os chuveiros à frente de tantas pessoas dá-me arrepios e estamos a fazer terapia”, acrescenta ainda.

As saunas têm estado fechadas devido à pandemia de covid-19, mas as banheiras podem ser frequentadas com um limite máximo de pessoas. Apesar das fronteiras estarem fechadas, os habitantes da Coreia do Sul têm optado por fazer turismo interno.