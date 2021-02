Casa centenária foi (literalmente) transportada em cima de um camião

Uma casa com mais de 100 anos foi removida do sítio onde estava e transportada para outro local. Dois andares, sete quartos e mais de 400 metros quadrados. São estas as dimensões que as rodas de um camião transportaram.

Foram precisas dezenas de autorizações para o processo: estradas tiveram de ser cortadas durante seis horas; ramos de árvores tiveram de ser cortados; sinais de trânsito foram desviados e os postes de iluminação pública recolocados.

A operação logística aconteceu este domingo, em São Francisco, na Califórnia, e custou mais de 300 mil euros.