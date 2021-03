"Agente canino" descobre 40 mil euros roubados a casal de idosos

Um casal de idosos viu as poupanças de uma vida roubadas de um hospital em Sevilha, onde estavam internados. O que os assaltantes não esperavam era que o dinheiro fosse encontrado por um “agente” canino.

O casal, sem saber quando poderia regressar a casa, levou consigo para o hospital a quantia de 40 mil euros, de forma a garantir a segurança do dinheiro. Guardaram-no numa mala, que esconderam no roupeiro do quarto do hospital que partilhavam com outro paciente.

Os 40 mil euros acabariam por ser roubados por dois familiares do outro paciente, num dia que o foram visitar, ao encontraram as notas no armário.

Para evitarem ser descobertos pela polícia, decidiram enterrar o dinheiro. O que não podiam esperar era que um cão da brigada da polícia encontrasse o rasto das notas.

Segundo o canal espanhol Antena3, os dois suspeitos, irmãos de 17 e 22 anos, foram identificados e acusados. Já o cão que encontrou o dinheiro foi recompensado pela descoberta.

A polícia espanhola entregou a quantia aos idosos e acompanhou-os ao banco, onde depositaram o valor numa conta para prevenir que a situação se voltasse a repetir.