Com uma gota de sangue humano se fazem os "Sapatos do Diabo"

São os “Sapatos do Diabo” e estão no centro de uma polémica infernal. O rapper Lil Nas X criou, em conjunto com a empresa MSCHF – uma companhia norte-americana conhecida por produzir e vender produtos invulgares –, umas sapatilhas com referências bíblicas ao demónio e que contêm uma gota de sangue humano na sola.

Os sneakers aparentam ser uma modificação do modelo da Nike Air Max 97s, em preto, decoradas com um pentagrama e com uma referência ao versículo bíblico do livro de Lucas 10:18, que se refere à queda de Satanás “do céu como relâmpago”. Só serão produzidas 666 pares – o número associado ao diabo – e serão vendidos por 1.018 dólares (cerca de 865 euros).

MSCHF

O projeto gerou uma onda de indignação e as redes sociais encheram-se de críticas direcionadas ao cantor Lil Nas X e à marca Nike pela produção do modelo.

A Nike já veio distanciar-se do projeto e da produção dos “Sapatos do Diabo”, referindo que se trata de uma adaptação de um produto já existente.

“Nós não temos relação com o Little Nas X ou com a MSCHF”, garante a marca num comunicado emitido sobre o assunto, citado pela NBC News. “A Nike não desenhou ou lançou estes sapatos e nós não os aprovamos”.

Esta não é a primeira vez que o rapper norte-americano, em conjunto com MSCHF, adapta um modelo de sapatilhas da Nike. Os “Sapatos de Jesus” foram um projeto anterior e resultam de uma modificação do mesmo modelo, mas em branco. Neste modelo foi adicionado um crucifixo e, na sola, há água benta do Rio Jordão – o rio onde, segundo a bíblia, Jesus foi batizado. Com estes sapatos, será possível “andar sobre água”.

MSCHF

Lil Nas X reagiu à polémica publicando um vídeo no Youtube apelidado “Lil Nas X pede desculpa pelos Sapatos do Diabo”. Contundo, antes do rapper elaborar qualquer pedido de desculpa, o vídeo é interrompido e aparece o novo videoclipe do cantor “Montero (Call Me By Your Name)” - Montero é o nome original do rapper - onde Lil Nas X aparece a fazer uma lap dance ao demónio. Através do Twitter, o cantor tem respondido às críticas.

O lançamento das sapatilhas coincide com o lançamento da nova música. O videoclip conta a história da condenação do rapper que foi forçado a sair do Jardim do Éden por ter-se deixado seduzir pelo demónio. Uma vez no Inferno, a personagem destrona o Diabo com uma lap dance.

No início do vídeo, Lil Nas X deixa uma mensagem: “Na vida, nós escondemos partes de nós mesmos que não queremos que o mundo veja. Fechamo-las. Dizemos-lhe “não”. Banimo-las. Mas aqui, não. Bem-vindos a Montero”.

Esta mensagem estará relacionada, segundo explicou o cantor, com um rapaz que conheceu no verão passado. Lil Nas X assumiu a sua homossexualidade publicamente de forma a “abrir portas para que outros pessoas gay possam simplesmente existir”, explica numa carta que enviou ao seu eu mais novo.