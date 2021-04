Afinal, que cartão é este? A celebração de um ginasta que deixou muita gente confusa

Uma celebração invulgar numa prova de ginástica tornou-se viral. Tudo porque o ginasta, depois de completar o seu salto com sucesso, celebrou o feito mostrando o boletim de vacinação contra a covid-19. O vídeo do momento já foi visto por mais de um milhão de pessoas.

Segundo o Washington Post, o ginasta Evan Manivong, de 20 anos, vacinado há cerca de mês e meio contra a covid-19, tinha dito aos colegas que, como brincadeira, mostraria o seu boletim de vacinação durante a prova.

Durante os treinos, Manivong praticou o salto vezes sem conta, preparando toda a sequência para conseguir mostrar o cartão de vacinação assim que completasse a prova. Para isso, colocou-o por dentro do fato de ginástica, de forma a ficar “à mão”. E o prometido foi cumprido.

Depois de cumprir o salto e já com o som das celebrações dos colegas em fundo, o ginasta tirou o cartão e mostrou-o à assistência, efusivo, para confusão dos comentadores, que não perceberam de imediato do que se tratava.

Mais tarde, o jovem esclareceu no Twitter: “É o meu boletim da vacinação... vão todos tomar a vacina!”.

Desde que o vídeo do momento ganhou fama, os colegas do ginasta afirmam que Manivong se tornou um “exemplo” para passar a palavra sobre o quão importante é tomar a vacina contra a covid-19, um papel que o jovem aceita com satisfação.