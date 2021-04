Cão rouba microfone de jornalista que estava em direto

Um cão roubou o microfone a uma jornalista do canal russo MIR 24 que estava em direto, em Moscovo.

O vídeo do momento, publicado nas redes sociais, mostra o golden retriever a saltar para cima da jornalista, a arrancar-lhe o objeto das mãos e a fugir. O momento aconteceu no dia 1 de abril, com a repórter Nadezhda Serezhkina.

Veja o momento no vídeo abaixo:

Ainda em direto, a repórter correu atrás do cão para tentar recuperar o microfone. O canal tirou o direto da emissão e continuou o programa com a jornalista que estava em estúdio a apresentar o jornal.