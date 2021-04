Concurso de beleza no Sri Lanka. Coroa retirada à força devido a alegações de divórcio

Uma situação insólita marcou a final de um concurso de beleza no Sri Lanka: a vencedora do prémio de Mrs Sri Lanka – um concurso de beleza semelhante aos prémios de Miss Mundo, mas que se destina a mulheres casadas – viu a coroa ser-lhe retirada à força após alegações de divórcio.

Pushpika De Silva apenas pode usufruir da coroa de Mrs Sri Lanka por poucos minutos. Depois de ter sido galardoada pelo júri com o primeiro prémio do concurso de beleza, a sua antecessora, Caroline Jurie, anunciou perante a plateia que ela era divorciada e, por isso, não poderia receber a coroa.

“Existe uma regra que impede mulheres que já foram casadas e são divorciadas [de participar], por isso eu marcar tomar uma decisão e vou entregar a coroa ao segundo lugar”, disse Caroline Jurie avançando para as candidatas de forma a proceder à troca.

Depois de lhe ter sido retirada a coroa, Pushpika De Silva saiu do palco em lágrimas. Numa publicação de Facebook, a participante conta que ficou com ferimentos na cabeça devido à maneira como a coroa lhe foi retirada, tendo ido ao hospital. Avançou ainda que irá seguir com um processo para tribunal pela forma “irrazoável e insultante” como foi tratada.

A organização do evento averiguou, entretanto, a veracidade das afirmações de Caroline Jurie e concluiu que Pushpika De Silva não é divorciada, mas está separada do marido. A organização pediu desculpa à vencedora da prova.

Chandimal Jayasinghe, diretor nacional do Mrs Mundo Sri Lanka, garantiu à BBC que a coroa será devolvida a Pushpika De Silva.

“Estamos despontados. O comportamento de Caroline Jurie no palco foi uma desgraça e a organização do Mrs Mundo já iniciou uma investigação sobre o assunto”, disse ainda.

A Polícia local questionou Caroline Jurie sobre os incidentes que aconteceram no final do concurso de beleza, assim como Chandimal Jayasinghe.