Crocodilo de três metros encontrado debaixo de um carro na Flórida

Um crocodilo com três metros foi encontrado debaixo de um carro, pelo proprietário do veículo, em Tampa, na Flórida, Estados Unidos.

O réptil foi encontrado nesse local há quase duas semanas, no dia 31 de março, pelas 8:45, numa zona habitacional.

Nas imagens gravadas com uma bodycam e publicadas no Twitter pela polícia do condado de Hillsborough, vê-se o animal a ser imobilizado pelas autoridades locais e a ser colocado numa carrinha, com fitas adesivas a fecharem-lhe a boca, para ser retirado do local.

"Este não era um jacaré pequeno", lê-se na publicação.

Segundo as autoridades, o crocodilo foi recolhido em segurança.

Avisam ainda que esta é uma altura do ano em que os crocodilos podem ser avistados com mais frequênca porque é a época de acasalamento.

