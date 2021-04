Norte-americana garante que o seu jardim foi invadido por um "pequeno dinossauro" 

Uma norte-americana está a dar que falar nas redes sociais, depois de garantir que o seu jardim tinha sido invadido por um "pequeno dinossauro", na semana passada.

Para provar que não estava a mentir, Cristina Ryan divulgou um vídeo, captado através de uma câmara de videovigilância apontada para o jardim, que mostra um animal a atravessar o relvado.

"Qualquer animal que pensemos que pudesse estar aqui a 'andar' às 3:40 da manhã, não ia andar desta maneira", explicou a mulher de Palm Coast, no estado norte-americano da Flórida, à FOX 35 Orlando. "Talvez tenha visto o (filme) 'Parque Jurássico' demasiadas vezes, mas consigo ver um velociraptor ou outro pequeno dinossauro."

As imagens do vídeo mostram alguns segundos daquilo que parece ser um animal com uma cauda larga, a atravessar o jardim.

A mulher diz mesmo que algumas das pessoas com quem partilhou a história, acreditam no mesmo: que se trata de um dinossauro bebé.

"Alguns dizem que é um pássaro grande, mas isso não faz sentido. O que quer que seja parece ter duas pernas à frente."

Nas redes sociais, os internautas lançaram hipóteses e brincaram com a situação. "Parece um dragão-de-komodo", disse um internauta. "A não ser que o Fred Flinstone perdeu o controlo do Dino, aquele é o animal de estimação de alguém", escreveu outro.