Jogadores do Toronto recebem visita inesperada durante treino

Os jogadores do Toronto FC tiveram um convidado surpresa durante o treino de segunda-feira: um crocodilo entrou em campo.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os jogadores do clube canadiano a tirarem fotografias com o animal, à distância.

O Toronto está a treinar em Orlando, no estado norte-americano da Florida, devido a restrições de viagens relacionadas com a covid-19 e prepara-se para jogar contra o Cruz Azul, clube do México, nos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, esta terça-feira.