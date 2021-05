Noiva foi abandonada no altar, mas família não cruzou os braços e arranjou novo pretendente

Na Índia, uma noiva foi abandonada ao altar. Mas, ao contrário do que seria de esperar, a família uniu-se e arranjou-lhe um novo pretendente. O escolhido foi um padrinho e os dois acabaram mesmo por dar o nó no próprio dia.

A situação podia ter resultado no cancelamento do casamento, mas segundo relata o The Tribune, não foi isso que aconteceu. O noivo desapareceu antes da cerimónia. A família da noiva acredita que fugiu de propósito para não casar.

Em resposta ao abandono no altar, um dos convidados sugeriu que alguém presente se casasse com a noiva. A família aprovou e uniu-se para encontrar o escolhido. Decidiram que o noivo seria um baraat – um dos padrinhos da cerimónia - que aceitou o desafio e deu o nó no mesmo momento.

Segundo o jornal, a família da noiva apresentou uma queixa pelo abandono da cerimónia pelo noivo à família deste, que continua sem saber do seu paradeiro.