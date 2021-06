Um carro foi totalmente engolido por um buraco num parque de estacionamento da Índia. O momento insólito foi captado em vídeo e tornou-se viral.

Nas imagens é possível ver a cratera que se abriu debaixo da viatura. Em 18 segundos, o carro desaparece por completo. De acordo com os moradores, existe um poço com quase 100 anos dentro do espaço.

Ninguém estava dentro do carro e só ao fim de 12 horas – com auxílio de bombas mecânicas – é que foi possível escoar a água para retirar o veículo.