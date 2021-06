Pivô interrompe notícias para pedir que lhe paguem o salário

O vídeo de um jornalista zambiano tornou-se viral depois do pivô ter interrompido as notícias, em direto, para exigir que a empresa lhe pagasse o salário em atraso.

“Senhoras e senhores, nós também somos seres humanos. Infelizmente, aqui na KBN, não estamos a ser pagos”, afirmou o jornalista.

O canal de televisão da Zâmbia já reagiu, classificando a atitude do profissional como um “episódio de alcoolismo” e uma tentativa de chegar ao estrelato. O CEO do canal divulgou um comunicado na página de Facebook, criticando o comportamento do pivô.

O pivô recusa estas acusações e questiona mesmo como poderia estar sob o efeito de álcool quando tinha estado a apresentar noticiários anteriormente.