Homem mandou raptar a mulher após separação. Raptores acabaram por morrer afogados

Há quatro anos, Schanda Handley foi raptada de sua casa por dois homens que terão sido contratados pelo ex-marido. Agora, Lawrence Handley admite ser culpado de duas acusações de rapto em segundo grau e de uma tentativa de rapto em segunda grau, enfrentando entre 15 a 35 anos de prisão.

Schanda Handley estava em casa com a filha e uma vizinha quando dois homens lhe tocaram à campainha. Apresentaram-se como vendedores e propuseram fazer uma demonstração de um aparelho que limpa carpetes a vapor. Quando a mulher recusou a proposta, os dois raptores forçaram a entrada na casa com recurso a armas, colocaram um capuz e prenderam Schanda e a vizinha com algemas. Acabaram por levá-la numa carrinha, deixando para trás a vizinha e a filha, de 14 anos.

A carrinha acabou por ser intercetada por um polícia, que estava fora de serviço e viu que o veículo ia em excesso de velocidade. Na altura, o agente pensava que se tratava de um carro roubado e não fazia ideia de que podia estar perante um rapto. Mais tarde, chegou a contar à vítima que teve dúvidas se deveria mandar parar a carrinha ou não.

Os dois raptores – Sylvester Bracey e Arsénio Haynes – saíram da estrada principal e seguiram por um caminho não alcatroado e sem saída. Foram detidos pela polícia, mas, ao tentarem escapar por um canal, acabaram por se afogar e morreram.

O caso foi para tribunal: a acusação afirma que Lawrence Michael Handley terá planeado o rapto da ex-mulher. Os dois homens contratados por Lawrence tinham sido instruídos a levar a mulher desde Lafayette, no Louisiana, até ao seu campo, perto de Woodville, no estado do Mississípi - o que corresponde a mais de 170 quilómetros de viagem. No entanto, não sabem qual seria o plano do homem quando Schanda lá chegasse.

O advogado do arguido afirma que o seu cliente tinha consumido metanfetamina e cocaína na altura em que elaborou o plano. Avançou ainda, numa entrevista, que o plano inicial era fazer-se passar por herói e salvar a mulher, recuperando assim o seu amor.

“Certamente não era um pensamento lógico, mas quando se está a consumir muita metanfetamina e cocaína, acho que lhe pareceu racional”, disse ainda o advogado. “Acabou por ser uma decisão terrível”, rematou.

Agora, quatro anos depois do sucedido, Lawrence Handley apresentou-se como culpado das duas acusações de rapto em segundo grau e de uma tentativa de rapto em segundo grau, enfrentando uma pena que poderá ir dos 15 aos 35 anos de prisão. Ao admitir culpa, o homem evita responder perante as acusações de rapto agravado, cuja sentença é prisão perpétua.

A decisão de aliviar as acusações não agradou a Schanda Handley, que teme voltar a ser perseguida depois do ex-marido ser libertado. Para além do rapto, Lawrence Handley tinha também feito várias ameaças.

“A minha esperança é que seja condenado, que lhe sejam dados os 35 anos”, disse, citada pelo The New York Times. “Eu acredito que a minha vida, a minha liberdade, termina quando ele sair”.

A polícia de Lafayette encontrou provas de que Lawrence Handley é o autor do plano, incluindo vídeos onde este planeava o rapto da mulher, listas de tarefas e recibos do aluguer da carrinha e da compra das algemas usadas.

Schanda Handley afirma não saber o que lhe poderia ter acontecido se a carrinha não fosse intercetada pelo agente e se, de facto, chegasse ao destino previsto no plano do ex-marido.