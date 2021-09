Storm, o cão que queria ser apresentador de televisão

O canal televisivo canadiano Global News tem um novo “apresentador”: “Storm, o cão meteorologista”. No passado dia 28 de agosto, o animal decidiu invadir o estúdio no momento em que o dono, Anthony Farnell, estava a apresentar, em direto, as previsões meteorológicas para a região de Ontário. Um momento que se tornou viral.

Enquanto Anthony Farnell, chefe do departamento de meteorologia, apresentava as temperaturas máximas e mínimas para o fim de semana, Storm passeava-se pelo estúdio, aparecendo na emissão televisiva do canal.

A meio da apresentação, Farnell – que manteve a postura – admitiu aos telespetadores a presença do cão.

“Sim, o Storm está no edifício, a receber alguns doces, a passear "no ar".”

O momento em que o cão, da raça Goldendoodle, invadiu os estúdios tornou-se viral nas redes sociais. Esta terça-feira, a Global News decidiu partilhar o vídeo nas redes sociais, deixando elogios à prestação de Anthony Farnell e de Storm.

Não é a primeira vez que Storm é protagonista das emissões da Global News. Em 2012, uma aparição ao lado do pivot tornou-se também viral.

Anos depois, em 2019, Farnell explicou que ficou surpreendido ao ver o seu cão na televisão, quando este deveria estar debaixo da sua secretária.

“Eu estava a trabalhar nos meus mapas meteorológicos e assumi que o Storm estava debaixo da minha secretária. Minutos depois olho para o monitor da televisão à minha frente e lá estava o Storm, a mostrar o seu focinho vindo de baixo da secretária, mesmo ao lado do pivot durante a emissão em direto”, conta à Pawsh Magazine – um site dedicado a animais.

Na altura, o pivot Leslie Roberts e Anthony Farnell explicaram aos telespetadores que se tratava do dia de levar o cão para o trabalho.