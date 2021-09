Bebés foram trocadas num hospital espanhol há 19 anos devido a "erro humano" 

Duas bebés foram trocadas no antigo Hospital San Millán de Logroño, em Espanha, há 19 anos. O caso foi agora descoberto por uma das jovens, já adolescente, através de um teste de ADN. As autoridades falam em erro humano.

As recém-nascidas foram confundidas em 2002. Nascerem no mesmo dia, com cinco horas de diferença, no mesmo hospital em La Rioja. Estavam as duas em incubadoras porque nasceram abaixo do peso.

"Foi um erro humano e não conseguimos descobrir quem foi o culpado", disse Sara Alba, responsável pelas autoridades de saúde da região de La Rioja, no norte da Espanha.

A ministra da Saúde também confirmou tratar-se de um erro humano.

"Os sistemas da época eram diferentes", acrescentou, garantindo que não volta a acontecer: "os procedimentos são seguros e confiáveis".

Descoberta do caso

A situação foi descoberta depois de a avó de uma das jovens ter entrado em conflito com o pai da neta, que alegava que a jovem não era sua filha. O tribunal ordenou a realização de um teste de ADN, que confirmou que o homem não era pai biológico. As análises revelaram que a mulher também não era a sua mãe biológica.

No entanto, o teste realizado em janeiro ao alegado pai biológico ainda está pendente e a suposta mãe biológica morreu há três anos.

A jovem que descobriu que tinha sido trocada exige uma indemnização superior a três milhões de euros ao Ministério da Saúde por "danos morais". No entanto, a tutela só oferece 215 mil euros.

A outra jovem em causa já terá sido informada.