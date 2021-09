"Agência funerária" dilvulga mensagem aos não vacinados nos EUA

Um camião de uma agência funerária fictícia tem circulado pelas ruas da cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, com uma mensagem irónica, "não te vacines". O anúncio é feito no âmbito da covid-19.

O veículo, que publicita a agência funerária "Wilmore Funeral Home", na realidade não existe. Os curiosos que entrarem no website serão encaminhados para uma página, cuja mensagem é "Vacina-te agora. Senão, vemo-nos em breve". Os internautas serão posteriormete encaminhados para o site de agendamento da vacina contra o novo coronavírus.

O estado da Carolina do Norte é um dos estados norte-americanos com as mais baixas taxas de vacinação.

O objetivo é persuadir as pessoas a vacinarem-se, utilizando uma técnica de psicologia inversa.

As duas doses já foram administradas a perto de 55% da população norte-americana.

VEJA TAMBÉM: