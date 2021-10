Jovem escocesa torna-se viral no TikTok por “guerra” com o Lidl

Uma internauta escocesa tornou-se viral no TikTok depois de ter criado uma campanha para chamar a atenção da cadeia de supermercados alemã Lidl para um produto que a jovem considerava que deveria ser retirado das lojas.

Em causa estava um lote de bebida de aveia que a jovem acusava de não estar em condições de ser consumido, devido ao cheiro e aspeto que apresentava. Os seus vídeos sobre a situação receberam milhões de visualizações e o Lidl já respondeu, informando que vai recolher todos os produtos daquele lote no Reino Unido.

O caso remonta a agosto, quando Luna, a jovem escocesa de 23 anos, reparou que o pacote de bebida de aveia que tinha comprado apresentava um cheiro diferente e continha grumos.

“Já consumo esta bebida há anos. Uso quatro pacotes por semana e costumo comprar em quantidade, mas reparei que quando abri um ele estava cheio de grumos e cheirava mal”, contou à BBC.

Depois de abrir todos os pacotes que tinha comprado e de verificar que apresentavam todos as mesmas condições, algo que considerou anormal, contactou a cadeia de supermercados alemã para pedir um reembolso. O Lidl respondeu-lhe que estava a analisar a situação.

Foi nessa altura que a jovem recorreu ao TikTok para explicar o que se estava a passar e alertar outros consumidores. Num dos vídeos, Luna entra no supermercado, compra a bebida de aveia e despeja-a no chão, no exterior da loja, para mostrar que todos os pacotes daquele lote se encontravam nas mesmas condições.

Reprodução @LUNAHTIC

“Fi-lo para tentar provar a quem estava cético. A partir desse momento, houve pessoas de todo o país a contactarem-me para mostrar vídeos das suas próprias bebidas”, contou.

Depois de voltar a contactar o Lidl, a escocesa recebeu um vale no valor de cerca de 58 euros, mas insatisfeita, continuou a insistir com a cadeia alemã para que retirasse o lote das prateleiras.

Na segunda-feira, Luna revelou aos seus seguidores que recebeu uma indicação de um funcionário do Lidl de que a bebida em causa será recolhida e removida dos supermercados.

"Falei com o gerente da loja local, que me disse que o leite de aveia vai ser recolhido. Disseram-me que novos lotes do mesmo leite de aveia estarão de volta às prateleiras muito em breve", disse a jovem.

Entretanto, o Lidl informou que a ordem de recolha foi dada para todas as regiões do Reino Unido, ainda que tenha sido confirmado que “não apresentam risco para a saúde”.

A jovem escocesa mostrou-se feliz pelos seus esforços terem valido a pena.