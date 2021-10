Jovem chinesa fez-se passar por rapaz para entrar numa banda

Uma adolescente chinesa que se fez passar por um rapaz para entrar numa banda pediu desculpa aos fãs por tê-los enganado. Em causa está um programa de uma empresa onde os jovens chineses se podem inscrever para serem treinados a ser estrelas.

O programa, que só permite a inscrição de rapazes, procura desenvolver as técnicas vocais e de dança dos participantes para que, no futuro, se possam tornar estrelas do mundo da música.

De forma a conseguir uma audição, a jovem chinesa fez-se passar por um rapaz.

“Peço desculpa a todos os que confiaram em mim. Prometo que não irei fazer parte da indústria do entretenimento ou de nenhuma plataforma de vídeo no futuro”, afirmou a jovem, citada pela BBC.

Entretanto, a empresa que gere este programa admitiu que os seus funcionários foram negligentes no processo de recrutamento, uma vez que este decorreu online devido à pandemia de covid-19.

Programas semelhantes a este têm uma enorme procura, já que as famílias veem-nos como oportunidade para as suas crianças se tornarem ricas e famosas.

Uma indústria que se estima ter gerado cerca de 13 mil milhões de euros em 2020.