Gato com aparência “extremamente rara” conquista o TikTok

Um gato tornou-se sensação no TikTok devido à sua aparência invulgar. Venus tem o focinho “dividido” ao meio: de um lado, o pelo é preto e o olho verde, do outro a pelagem é alaranjada e o olho azul.

Estas características particulares fizeram com que o vídeo onde aparece, publicado a 7 de julho, arrecadasse já mais de três milhões de visualizações, com os internautas a expressaram admiração pela beleza do felino.

De acordo com o especialista em genética de felinos da Universidade da Califórnia, Leslie Lyons, a aparência de Venus é “extremamente rara” e pode ser explicada apenas por “pura sorte”, cita a Newsweek.

O investigador aponta que a coloração da pelagem foi ativada aleatoriamente nos dois lados do focinho e que as manchas se uniram no meio conforme o animal crescia. Relativamente às diferentes cores dos olhos, essa particularidade é explicada pela heterocromia, uma condição rara resultante da falta ou excesso de melatonina.

De acordo com a Cats Protection, uma associação animal, a heterocromia não tem qualquer impacto na visão dos gatos e também “não parece afetar a sua audição”.