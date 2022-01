Norte-americano obrigado a sair de avião por usar cuecas como máscara

Um norte-americano foi expulso de um voo por utilizar uma peça de roupa interior feminina como máscara. O momento foi fotografado por um passageiro e terá gerado indignação.

A imagem, partilhada nas redes sociais, mostra Adam Jenne sentado no lugar do avião a utilizar uma peça de roupa interior de mulher, cor de rosa, para cobrir o nariz e a boca, ao invés de utilizar uma máscara.

É convidado então a sair do avião por um dos hospedeiros de bordo, que alega que o passageiro não estava a cumprir com as regras de utilização da máscara nos voos. O homem de 38 anos acaba por sair, o que terá gerado indignação.

“Ele acabou de ser expulso do avião por usar uma máscara? Também vou sair, esqueçam. Vou sair”, terá dito outro dos passageiros, segundo a Sky News.

Mais tarde, em entrevista, Adam admitiu ter feito de propósito para mostrar o “absurdo” que diz serem as regras de utilização de máscara nos voos.

“Não há nada mais absurdo do que ser obrigado a usar máscara até atingirmos altitude de cruzeiro e depois podermos pedir e consumir comida. Ilustrar esse absurdo usando cuecas de mulher pareceu-me perfeito”, disse.

De acordo com a companhia aérea, a United Airlines, as máscaras devem cobrir totalmente a boca e o nariz – algo que o norte-americano de 38 anos alega que as cuecas cumpriam. Adam foi impedido de voltar a voar com a United Airlines e terá também sido banido da Delta Airlines pelo mesmo.