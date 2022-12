Avançado do SC Espinho inscrito na Premier League como jogador do Manchester United

Um caso insólito está a envolver o Manchester United e um avançado português que joga nos campeonatos distritais de Portugal. Betinho está inscrito na Premier League como jogador do Manchester United.

O perfil que aparece na página dos “red devils” no site da principal liga inglesa bate “certo” com o do avançado português do SC Espinho. O nome é o mesmo e a data de nascimento também.