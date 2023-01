"Parou o cérebro a André Ventura"

O líder do Chega referiu, porém, sublinhando desconhecer “o grau de veracidade”, que " havia vários infiltrados nessas manifestações de pessoas ligadas ao PT e a movimentos de Lula da Silva, que teriam provocado essas invasões. Seja como for, tenham sido infiltrados do PT ou apoiantes de Bolsonaro, é mau para a democracia, para as instituições ".

Pronunciou-se logo no domingo à noite, mas esta tarde quis voltar a comentar o assunto do dia: a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília. O líder do Chega reconhece que se trata de uma ação que "prejudica a direita mundial", mas deixou no ar a suspeita de uma tese que está a circular entre os apoiantes de Bolsonaro.

Apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

Só horas depois, já as imagens corriam mundo, a Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo da Praça dos Três Poderes, numa operação de que resultaram pelo menos 300 detidos.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu por três meses o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.