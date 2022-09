E quando a Rainha morrer? Conheça os detalhes da Operação “London Bridge”

Com a morte da Rainha Isabel II será lançada a operação “London Bridge” (Ponte de Londres, em português), alegado nome código da monarca.

Explicamos-lhe o que vai acontecer a partir desse momento:

“London Bridge is down” (A Ponte de Londres caiu) - é assim que será transmitida a notícia da morte da Rainha à primeira-ministra britânica e ao secretário de Gabinete.

(A Ponte de Londres caiu) - é assim que será transmitida a notícia da morte da Rainha à primeira-ministra britânica e ao secretário de Gabinete. O Ministério dos Negócios Estrangeiros enviará a notícia para os 14 governos fora do Reino Unido onde a rainha é chefe de Estado e para os outros 38 países da Commonwealth.

O dia da morte da Rainha será classificado como “D-Day” (Dia D, em português) e todos os dias que se seguirem até ao funeral serão nomeados como D-Day+1, D-Day+2 e por aí fora. O funeral acontece ao 10.º dia.

(Dia D, em português) e todos os dias que se seguirem até ao funeral serão nomeados como D-Day+1, D-Day+2 e por aí fora. Todos os ministros do Governo britânico serão imediatamente informados por e-mail da morte da Rainha. Assim que estas comunicações forem enviadas, as bandeiras de Whitehall, o centro administrativo do Reino Unido, serão colocadas a meia-haste.

A agência de notícias Press Association enviará um comunicado para as redações de todo o mundo ao mesmo tempo que um servente colocará, no exterior do Palácio de Buckingham, o comunicado oficial da morte.

ao mesmo tempo que um servente colocará, no exterior do Palácio de Buckingham, o comunicado oficial da morte. Os plenários dos Parlamentos do Reino Unido, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte serão adiados. Se não estiver reunido, o Parlamento britânico será chamado.

O site oficial da realeza britânico será atualizado para uma página em preto e mostrará o comunicado a confirmar a morte. O site do Governo britânico terá uma faixa negra no topo.

e mostrará o comunicado a confirmar a morte. O site do Governo britânico terá uma faixa negra no topo. A primeira-ministra britânica será a primeira a pronunciar-se.

A família real britânica divulgará o plano para as cerimónias fúnebres reais e será anunciado o minuto de silêncio.

Depois disso, arranca a Operação de sucessão ao trono apelidada de “Spring Tide” (maré viva, em português). A primeira-ministra irá receber o novo Rei, Carlos, filho de Isabel II e primeiro na linha de sucessão. Não é conhecido ainda o nome que Carlos adotará enquanto Rei - poderá ser Carlos III ou até George VII.

(maré viva, em português). A primeira-ministra irá receber o novo Rei, Carlos, filho de Isabel II e primeiro na linha de sucessão. Não é conhecido ainda o nome que Carlos adotará enquanto Rei - poderá ser Carlos III ou até George VII. O Rei Carlos falará à nação às 18:00 nesse mesmo dia.

A primeira-ministra e um pequeno número de ministros participarão numa cerimónia em memória da Rainha na Catedral de St. Paul.



Dia D 1

O Conselho de Adesão reunir-se-á às 10:00 no Palácio de St. James para proclamar Carlos como Rei. A agenda do Parlamento será suspensa durante 10 dias. A primeira-ministra e o secretário de Gabinete reunir-se-ão com o Rei às 15:30.

Dia D 2

O corpo da Rainha regressará ao Palácio de Buckingham, em Londres. O caixão deverá ser transportado de comboio desde a Escócia. Se não for possível, o plano B é que seja transportado de avião.

Dia D 3

O Rei Carlos receberá a moção de condolências no Westminster Hall. De seguida, embarca numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia.

Dia D 4

Carlos chegará à Irlanda do Norte. Será também feito um ensaio da Operação “Lion” (leão, em português): o cortejo do caixão entre o Palácio de Buckingham e Westminster.

Dia D 5

Operação “Feather” (pena, em português): o caixão da Rainha ficará aberto durante três dias para ser visitado pelo público. Haverá também um ensaio do cortejo do funeral do Estado.

Dia D 7

O Rei Carlos viajará para o País de Gales como parte da viagem de luto pelo Reino Unido.

Dia D 8 e 9

São esperados milhares de visitantes em Londres para os últimos dias em que poderão prestar homenagem à Rainha.

Dia D 10

Será proclamado Dia de Luto Nacional e realizar-se-á o funeral de Estado em Westminster. Em todo o país serão cumpridos dois minutos de silêncio ao meio-dia. Haverá dois cortejos: um em Londres e outro em Windsor.

A Rainha será enterrada no Castelo de Windsor, junto ao pai.