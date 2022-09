Morreu a rainha Isabel II

A partir de agora, o Reino Unido entra num período de 10 dias de luto nacional, no último dos quais se realizará o funeral de Estado de Isabel II . Entretanto, o corpo será transportado de Balmoral, na Escócia, para o Palácio de Buckingham, em Londres, onde ficará até ao funeral.

Com o anúncio da morte da rainha, o príncipe Carlos torna-se rei de imediato .

Isabel II foi a monarca que serviu durante mais anos o Reino Unido. O seu reinado durou exatamente 70 anos , momento que foi assinalado em junho deste ano no Jubileu de Platina.

Morreu esta quinta-feira a rainha de Inglaterra, Isabel II, aos 96 anos. O anúncio da morte foi feito pela família real através de um comunicado publicado no site oficial .

Os médicos de Isabel II tinham informado ao início da tarde desta quinta-feira que o estado de saúde da monarca se tinha agravado. Razão pela qual ao longo da tarde vários membros da família real britânica foram chegando à Escócia.

A notícia da morte da Rainha surpreendeu o mundo, já que na terça-feira a monarca recebeu a nova primeira-ministra, Liz Truss, no Castelo de Balmoral, mostrando-se bem disposta e sorridente.

Desde que subiu ao trono, Isabel II tem sido um símbolo de estabilidade para o Reino Unido, mas a monarca não estava destinada a ser rainha. Foi uma reviravolta na história que fez com que se tornasse a primeira na linha de sucessão.

Tudo começou com a renúncia inesperada do tio. Ficava assim traçado o futuro de Isabel II. Eduardo VIII deixou o trono para casar com uma norte-americana e o lugar passou a ser ocupado pelo pai de Isabel II, que se tornou rainha quando este morreu.

Ao longo de sete décadas, a rainha visitou 132 países e cruzou-se com muitas figuras como o primeiro primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, imperador japonês Hirohito, o líder antiapartheid da África do Sul Nelson Mandela ou o primeiro presidente negro dos EUA, Barack Obama.

Apesar das crescentes pressões, conseguiu proteger a família real dos ataques aos privilégios herdados e tornou-se num pilar essencial de um país multicultural cada vez mais fraturado por divisões políticas, sociais e até regionais.

Os altos e baixos de um reinado de 70 anos

Apesar do respeito consensual que conquistou, o reinado teve também muitos altos e baixos.

O conto de fadas que foi o casamento em 1981 do herdeiro Carlos com Diana azedou rapidamente, apesar do nascimento dos dois filhos William e Harry.

Em 1992 declarou "annus horribilis" o período marcado pelo desmoronamento dos casamentos de três dos filhos, Carlos, Ana e André, e o devastador incêndio no castelo de Windsor, uma das residências oficiais.