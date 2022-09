Reino Unido de luto: o dia seguinte à morte de Isabel II

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos após 70 anos no poder. O Reino Unido está de luto durante 10 dias. Neste Dia D 1 (D-Day 1), iniciam-se os preparativos para que o herdeiro direto, o príncipe Carlos se torne Rei Carlos III. A primeira-ministra Liz Truss e o secretário de Gabinete vão reunir-se com o Rei esta tarde. A agenda do Parlamento estará suspensa durante este período. O público começa a reunir-se à frente do Palácio de Buckingham para prestar homenagem à monarca. Esta sexta-feira, os ministros anunciarão o dia do funeral, que se tornará feriado público,