Carlos III proclamado Rei: as cerimónias e o discurso no Dia D 1

Carlos III foi, este sábado, proclamado oficialmente Rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres.

Perante o Conselho de Ascensão, que inclui membros das mais altas esferas do Estado. No discurso do Rei Carlos III, não faltaram os juramentos à igreja, às particularidades da Escócia e aos países da comunidade da Commonwealth, depois das assinaturas do Rei, herdeiro e consorte. Os deputados fizeram fila para jurar fidelidade ao Rei Carlos III.

Carlos III regressou ao Palácio de Buckingham e foi saudado pela multidão à chegada.