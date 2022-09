Caixão da Rainha Isabel II está a caminho de Edimburgo

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II de Inglaterra saiu, este domingo às 10:06, do Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca morreu, na quinta-feira, e iniciou um cortejo de seis horas até Edimburgo.

Centenas de pessoas assistiram à saída de Balmoral e à passagem pela povoação mais próxima do castelo, Ballater, em silêncio.

A filha mais velha de Isabel II, a princesa Ana, e o marido, Tim Laurence, integram o cortejo, seguindo no carro atrás daquele que transporta o caixão da monarca, que está coberto com o estandarte real da Escócia e uma coroa de flores.

O corpo da Rainha permanecerá na Escócia até terça-feira, dia em será levado para Londres, para as cerimónias de homenagem na capital inglesa e o funeral de Estado, marcado para 19 de setembro.

Até agora, o corpo tinha estado no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, onde permaneceram vários membros da família, nomeadamente três filhos (princesa Ana e príncipes André e Eduardo), e alguns dos netos.

O cortejo funerário avançará em marcha lenta e fará paragens em cidades como Aberdeen e Dundee, antes de chegar a Edimburgo, o que está previsto para acontecer por volta das 16:00, depois de percorrer cerca de 200 quilómetros.

Em Edimburgo, ficará em repouso na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial dos monarcas britânicos na Escócia, até segunda-feira à tarde, quando seguirá para a Catedral de Santo Egídio, na mesma rua, a cerca de um quilómetro de distância. Ficará na catedral de Santo Egídio 24 horas, com acesso permitido à população, para quem quiser homenagear a rainha que reinou durante 70 anos.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e depois, na quarta-feira à tarde, para o Palácio de Westminster, o edifício do parlamento.

A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto à população até segunda-feira de manhã, dia do funeral.

A Rainha Isabel II morreu em 8 de setembro aos 96 anos e teve um reinado de 70 anos, o mais longo da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.