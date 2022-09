Marcelo exprime dor e admiração por Isabel II e deseja felicidades ao Rei Carlos III

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimiu ao Reino Unido “dor e admiração” por Isabel II, que morreu na quinta-feira, desejando felicidades ao seu sucessor, o rei Carlos III.

“Acabado de chegar do Brasil, fiz questão de vir aqui hoje [sábado], mesmo no fim de semana, para exprimir em nome do povo português, formalmente, aquilo que à distância, também já tinha feito: a dor, a admiração, a memória das duas visitas de Estado de sua majestade, o impulso que deu às relações entre os dois países e, há poucos meses, o Jubileu, que foi um momento único e inesquecível na vida do nosso aliado mais antigo e com projeção universal”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, na residência oficial do embaixador do Reino Unido em Portugal.

O chefe de Estado assinalou ainda que, com a morte da rainha, “há uma página que se vira”, destacando que mais nenhum estadista teve uma “longevidade e experiência” semelhantes.

Por outro lado, assegurou que, pelas palavras do novo rei, tanto o legado de Isabel II, como a estabilidade estão garantidas.

Marcelo Rebelo de Sousa formulou também votos de que o reinado de Carlos III seja “muito feliz” e “tão bem sucedido” como o anterior.

“Se o for para o Reino Unido, será para todos nós”, concluiu.