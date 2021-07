Soares Dias lidera equipa que vai representar, pela 1ª vez, a arbitragem portuguesa nos Jogos Olímpicos

Aos 42 anos, celebrados com os companheiros de arbitragem, em pleno aeroporto, Soares Dias partiu para Tóquio com a ambição de chegar à final do torneio de futebol.

A presença nos Jogos Olímpicos não está ao alcance de todos os atletas e árbitros. Soares Dias, os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, e o videoárbitro Tiago Martins garantiram, na última época, o bilhete para Tóquio. É a primeira vez que a arbitragem portuguesa está presente na modalidade de futebol.

"Era um objetivo de carreira chegar lá e representar Portugal da melhor forma. É a medalha que procuramos", diz Soares Dias.

A equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias esteve na fase final do Campeonato Europeu de Futebol e partiu agora para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Os dois eventos mais importantes do ano, no calendário desportivo internacional.