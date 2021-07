Tóquio2020. Softbol no arranque e polo aquático a fechar programa de Jogos ímpares

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 arrancam oficialmente na sexta-feira, com a cerimónia de abertura, mas a competição começa esta quarta-feira, com o embate entre Japão e Austrália, em softbol, para fechar, com a final de polo aquático masculino, a 8 de agosto.

O encontro entre a seleção anfitriã e a Austrália, às 09:00 locais (01:00 em Lisboa) de quarta-feira, em Fukushima, marca o arranque da maior prova mundial de desporto, num primeiro dia em que estão marcados outros dois jogos de softbol e previsto o pontapé de saída do torneio feminino de futebol.

O segundo dia também só contempla softbol e futebol, com a primeira jornada do torneio masculino.

A Cerimónia de Abertura abre oficialmente os Jogos, na sexta-feira, a partir das 20:00 locais (12:00 em Lisboa), no Estádio Olímpico de Tóquio, onde vão confluir os olhos do mundo, apesar de começarem as competições de tiro com arco e remo.

Apesar do risco de a pandemia de covid-19 ensombrar a festa inaugural, e o desfile das comitivas, é sempre aguardada a tradicional declaração do presidente do Comité Olímpico Internacional: "Eu declaro abertos os Jogos Olímpicos de Tóquio".

E, só no sábado, vai ocorrer o primeiro dia de competições, com a entrega dos 11 primeiros títulos olímpicos, sendo que a primeira das 339 medalhas de ouro deve contemplar a atiradora campeã de carabina a 10 metros.

Esta prova está marcada entre as 14:15 e 17:25 locais, praticamente uma hora antes do fim previsto para a prova de fundo de ciclismo de estrada, no mesmo dia em que arranca a semana da rainha natação, com as estrelas Caeleb Dressel, Katie Ledecky e Katinka Hosszu.

Os torneios singulares de ténis também têm início, com o veterano Roger Federer, que completa 40 anos no dia da Cerimónia de Encerramento, a 8 de agosto, a tentar completar o seu historial com o ouro olímpico, face às ausências de Rafael Nadal e Dominic Thiem, enquanto a coqueluche local Naomi Osaka tenta destacar-se no feminino.

Em destaque também vai estar o início das competições de judo - desporto-rei no Japão, no mesmo patamar do sumo -, de esgrima e de andebol, com a estreia olímpica portuguesa em competições coletivas de pavilhão frente ao Egito.

As estrelas da NBA começam a brilhar no domingo, dia 25 de julho, no embate entre os tricampeões olímpicos e a França, no mesmo dia em que se estreiam oficialmente em Jogos o skate e o surf, e a superestrela norte-americana Simone Biles começa a disputar as qualificações na ginástica artística.

Na segunda-feira, dia 26, o nadador norte-americano Caeleb Dressel pode estrear-se nos pódios nipónicos, na estafeta 4x100 metros livres, na véspera do regresso olímpico do chinês e tricampeão Sun Yang, nos 200 livres.

Simone Biles disputa a final de equipas nessa terça-feira, enquanto a judoca francesa Clarisse Agbegnenou, cinco vezes campeã do mundo em -63 kg, pode cimentar o seu domínio na modalidade, depois de ter perdido a medalha de ouro no Rio2016 para a eslovena Tina Trstenjak.

A norte-americana Katie Ledecky, a australiana Ariarne Titmus e a italiana Federica Pellegrini deverão ser o foco da final de 200 metros livres, na quarta-feira, dia 28, assim como a húngara Katinka Hosszu, nos 200 estilos, o norte-americano Caeleb Dressel, na estafeta 4x200, e, novamente, Ledecky, nos 1.500.

A versão 2021 do "dream team" prossegue o percurso rumo ao 16.º ouro frente ao Irão, num duelo político, mas sem relevo desportivo, enquanto a vertente de basquetebol 3x3 consagra os dois primeiros campeões olímpicos da história.

As duas grandes estrelas destes Jogos vão enfrentar as provas rainha das suas modalidades, com Biles no concurso geral individual e Dressel nos 100 metros livres, coincidindo com o primeiro dia do torneio masculino de golfe e das provas de BMX.

Depois da rainha natação, chega o tempo do rei atletismo, com a final direta dos 10.000 metros e as primeiras eliminatórias dos 100 metros, na véspera do encerramento dos combates de judo, quando o francês Teddy Riner pode alcançar um inédito terceiro título olímpico em +100 kg.

Chega o segundo fim de semana dos Jogos, com um programa de gala, com as finais de 100 metros, a feminina no sábado e a masculina no domingo, sendo que o primeiro destes dois dias contempla ainda as finais do quadro de singulares femininos de ténis e da estafeta de 4x100 mistas e 100 metros mariposa, com Dressel, e dos 800 metros, com Ledecky.

Se, neste sábado, a velocista Allyson Felix pode ainda engrossar o seu palmarés (seis ouros e três pratas), no dia seguinte procura-se o herdeiro do jamaicano Usain Bolt, com o também norte-americano Trayvon Bromell na primeira linha de sucessão, não sem antes Dressel poder conquistar mais dois títulos na piscina japonesa, nos 4x100 estilos e nos 50 livres.

A segunda-feira, 2 de agosto, é marcada pelas meias-finais do torneio feminino de futebol, enquanto o atletismo apresenta uma ementa diversificada, com as finais masculinas do salto em comprimento e dos 3.000 metros obstáculos e as femininas dos 100 metros barreiras e do lançamento do disco.

As estrelas escandinavas podem brilhar na terça-feira, 3 de agosto, com o norueguês Karsten Warholm nos 400 metros barreiras e o fenómeno sueco Armand Duplantis no salto com vara, este último com a concorrência do norte-americano Sam Kendricks e do francês Renaud Lavillenie, no dia em que o ginasta japonês Kohei Uchimura compete na barra e a escalada se estreia no programa olímpico.

O decatlo começa na quarta-feira, com o favoritismo do recordista mundial francês Kévin Mayer, na pista do Estádio Olímpico que recebe ainda as finais masculinas dos 200 e 800 metros e a feminina dos 400 barreiras, numa jornada que vai consagrar ainda os primeiros velejadores campeões olímpicos, no porto de Fujisawa, na categoria de 470, e vai ser consagrada a 'rainha' da natação em águas abertas, na baía de Tóquio.

A final do triplo salto destaca-se no programa de quinta-feira, 5 de agosto, com o português Pedro Pablo Pichardo, detentor da melhor marca do ano, frente ao recordista mundial indoor Hugues-Fabrice Zango, do Burkina Faso, face à ausência do norte-americano Christian Taylor, bicampeão olímpico, devido a uma rotura no tendão de Aquiles.

O Estádio Olímpico vai ser o palco da consagração dos 400 e 110 metros barreiras masculinos, enquanto arrancam as corridas de estrada, deslocalizadas para Sapporo, no norte do país, para fugir ao calor e humidade de Tóquio, com os 20 quilómetros de marcha masculinos, no dia em que se estreia, no Budokan, o karaté.

Os mesmos palcos repetem-se na sexta-feira, 6 de agosto, com a final do torneio de futebol feminino, durante a tarde, e as finais dos 5.000 metros masculinos e dos 400 femininos, enquanto a mais longa prova decorre em Sapporo, com os 50 quilómetros de marcha.

A maratona feminina e as finais dos torneios masculinos de basquetebol, futebol, andebol e voleibol preenchem o último sábado dos Jogos, assim como as derradeiras provas de desporto equestre, enquanto o domingo consagrará as vencedoras femininas das modalidades coletivas e o polo aquático masculino, naquela que será a última final de Tóquio2020.

O último dia dos Jogos tem ainda programada a maratona masculina e as localmente populares corridas de keirin em ciclismo de pista, antes da Cerimónia de Encerramento, novamente no Estádio Olímpico, às 20:00 locais (12:00 em Lisboa), para a passagem do testemunho dos primeiros Jogos disputados em ano ímpar e iniciar a XXXIII Olimpíada.

Apaga-se a provavelmente mais estranha chama olímpica, marcada pela pandemia de covid-19, passando o testemunho para o mais pequeno ciclo olímpico de sempre, até Paris, previstos para o período entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.

