A história do super adepto que gastou mais de 30.000 euros em bilhetes para os Jogos Olímpicos

Kazunori Takishima tem viajado à volta do mundo para apoiar o Japão em todos os Jogos Olímpicos, nos últimos 15 anos. Teria sido um sonho assistir à maior competição desportiva do globo na cidada japonesa, mas a pandemia não o permitiu.

O empresário de imobiliário, de 45 anos, comprou 197 bilhetes, no valor de mais de 30.000 euros, para ele e para amigos. Contudo, as restrições devido à pandemia impossibilitaram-no de assistir aos Jogos e entrar para o Livro de Recordes do Guinness.

"Demorou muito tempo. Esforço e paixão inacreditáveis", disse Takishima à CNN. "Mas eu estava apaixonado pelos Jogos Olímpicos e, apesar de ter sido difícil e desafiante, gostei do processo de compra dos bilhetes".

Agora espera receber o reembolso da compra.

"Tudo o que tenho agora é tristeza e cada vez que olho para os bilhetes, choro", afirmou.

A paixão de Kazunori Takishima começou em 2005, quando viu pela primeira vez ao vivo uma competição de patinagem artística e comprou imediatamente bilhetes para os Jogos Olímpicos de inverno de 2006, que decorreram na cidade italiana de Turim.

"Fui lá com poucas expectativas", admitiu, "Mas quando vi Shizuka Arakawa ganhar a medalha de ouro, isso inspirou-me tanto que tenho ido às Olimpíadas desde então".

TORU YAMANAKA

Segundo o empresário, são os atletas que mais vão sofrer com a falta de apoio nas bancadas

"É uma grande perda quando a família não pode vir. Por isso, espero que todos os atletas sejam aplaudidos, pelo menos em frente à televisão".

Na quarta-feira, as infeções por covid-19 em Tóquio atingiram o máximo dos últimos seis meses, com a cidade anfitriã das Olimpíadas a registar 1.832 novos casos.

A capital japonesa vive, neste momento, o seu quarto estado de emergência, que se manterá até 22 de agosto, abrangendo a duração total dos Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira e terminam a 8 de agosto.

