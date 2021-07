O judoca Jorge Fonseca é uma das maiores esperanças de Portugal para conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos. Esta quinta-feira, antes de partir para Tóquio, o bicampeão do mundo de Judo confessou que o objetivo é ganhar o ouro.

Ainda há um mês chegou ao aeroporto de Lisboa com o segundo título de campeão do mundo de Judo e já parte agora para Tóquio para fazer história. Em declarações à imprensa, Jorge Fonseca disse que só deixará uma marca no desporto português se ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos.

Nas últimas olímpiadas, no Rio de Janeiro, o judoca perdeu na primeira ronda, com a judoca Telma Monteiro a ser a única a trazer uma medalha para Portugal em 2016.

Em Tóquio, o Judo volta estar representado por Telma Monteiro e Jorge Fonseca, dois dos oito judocas que vão estar em competição, sobre os quais os portugueses depositam grandes esperanças na conquista de medalhas.